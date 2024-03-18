Авиаперевозчик S7 получил штраф за отказ в перевозке пассажиров

По словам пресс-службы ведомства, «восьмерым пассажирам, которые направлялись из Новосибирска в Тюмень и из Челябинска в Новосибирск, было отказано в осуществлении воздушной перевозки из-за превышения лимита доступных мест на борту воздушного судна».