Авиаперевозчик S7 получил штраф за отказ в перевозке пассажиров

Новосибирская транспортная прокуратура наложила взыскание на авиакомпанию «Сибирь» (S7) за отказ в перевозке восьми пассажиров. Пассажиры не смогли совершить запланированные полеты из-за недостатка мест на борту самолетов.
По словам пресс-службы ведомства, «восьмерым пассажирам, которые направлялись из Новосибирска в Тюмень и из Челябинска в Новосибирск, было отказано в осуществлении воздушной перевозки из-за превышения лимита доступных мест на борту воздушного судна».
В отношении авиакомпании было начато административное производство в соответствии со статьей 14.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ (оказание услуг населению, не соответствующих требованиям нормативных актов). S7 была оштрафована на сумму 30 тысяч рублей.