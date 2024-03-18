В мэрии сообщили об ускорении ремонтных работ на Октябрьском мосту

Подрядчик ООО «Клевер» на прошлой неделе работал на правой стороне моста. Рабочие установили блоки ограждения и установили знаки дорожного движения. Бетонное парапетное ограждение они, напротив, демонтировали. Для работы снаружи устроили подвесные конструкции. Также строители смонтировали опалубки тротуарной консоли и вывезли образовавшийся в результате демонтажных работ строительный лом.
Специалисты подрядной организации ООО «СК Дороги Сибири» сделали фрезерование существующего полотна и ведут ямочный ремонт.
На левой стороне мостового перехода работают монтажники ООО «СпецТрансСтрой». Они соорудили смотровые ходы на пролетах с первого по десятый, подняли туда элементы ограждения, а также установили кронштейны и светильники на опорах освещения.
Об этом сообщает телеграм-канал «Мэрия Новосибирска».