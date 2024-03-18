Эксперты назвали отрасль с самой высокой средней зарплатой в Калининградской области

В 2023 году в Калининградской области самые высокие зарплаты получали специалисты, занятые в сфере IT и связи. Такие данные содержатся в исследовании РИА Новости.
Аналитики выяснили, что средний доход в этой сфере в Калининградской области составил 72 тысячи рублей. С такими данными регион оказался на 48 месте в рейтинге субъектов по зарплатам в различных отраслях.
Согласно исследованию, больше всего денег получают финансисты и люди, занятые в нефтегазодобыче. Лидером стала Москва. Там сотрудники финансовой отрасли зарабатывают в среднем 256 тысяч рублей. Чуть скромнее оплачивается труд в добывающей отрасли в Сахалинской области и добыча нефти и газа в Ямало-Ненецком АО. Последние строчки занимают госслужащие Псковской области, Калмыкии и Мордовии — их доход приближается к 50 тысячам.
Осенью 2023 года Калининград занял 41 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Доля сотрудников с зарплатой выше 100 тысяч рублей составляла 6,9%. При этом около 13,8% сотрудников получало меньше 20 тысяч в месяц. Диапазон типовых зарплат в регионе составляет 26−54 тысячи.