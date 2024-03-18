Эксперты назвали отрасль с самой высокой средней зарплатой в Калининградской области

Согласно исследованию, больше всего денег получают финансисты и люди, занятые в нефтегазодобыче. Лидером стала Москва. Там сотрудники финансовой отрасли зарабатывают в среднем 256 тысяч рублей. Чуть скромнее оплачивается труд в добывающей отрасли в Сахалинской области и добыча нефти и газа в Ямало-Ненецком АО. Последние строчки занимают госслужащие Псковской области, Калмыкии и Мордовии — их доход приближается к 50 тысячам.