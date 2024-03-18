В Уфе для муниципальных нужд изымаются жилые дома

Дома по Малой Лесозаводской, 3, 3Б, а также по улице Ак-Идель, 2Б будут сносить, а имеющий охранный статус исторический дом по улице Гоголя, 54А пройдет реставрацию.
Ранее «Башинформ» сообщал, как в Башкирии решается вопрос расселения ветхого жилья.
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Дома по Малой Лесозаводской, 3, 3Б, а также по улице Ак-Идель, 2Б будут сносить, а имеющий охранный статус исторический дом по улице Гоголя, 54А пройдет реставрацию.
Ранее «Башинформ» сообщал, как в Башкирии решается вопрос расселения ветхого жилья.