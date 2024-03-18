Ещё один сборщик телевизоров перенёс производство из Калининградской области

В регионе продолжают работать сборщики телевизоров — Polar и «Ассемблеон». В Минпромторге РФ заверяют, что промышленный потенциал области «демонстрирует положительную динамику и постепенно адаптируется к многочисленным санкционным ограничениям». В четвёртом квартале 2023 года в обрабатывающих производствах наблюдался рост к предыдущему кварталу на 10%. Доля капитальных вложений в сферу увеличилась до 26%.