Ещё один сборщик телевизоров перенёс производство из Калининградской области

Компания STI Group перенесла производство телевизоров из Калининградской области. Холдинг планирует расширить мощности в Подмосковье. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой генерального директора компании Кирилла Скворцова.
По словам руководителя, STI Group остановила производство в Калининградской области из-за проблем с логистикой. Спустя время компания запустила новые мощности в Воскресенске. В 2023 году на STI Group произвели более 300 тысяч устройств.
После расширения компания рассчитывает увеличить объём продукции до одного миллиона. Гендиректор также отметил, что инвестиции в проект уже превысили 150 миллионов рублей.
«Сейчас мы увеличиваем число линий сборки с двух до четырёх. Решение связано с повышенным спросом на размещение заказов со стороны российских вендоров телевизоров», — рассказал Скворцов.
STI Group выпускает телевизоры под марками TCL, DEXP, BBK, BQ, Erisson и другие. Компания работала в регионе более десяти лет.
Ранее стало известно, что сборщик телевизоров «Телебалт» начал переносить производство из Калининградской области. Компания планирует запустить новые мощности в Ленинградской области в 2024 году.
В регионе продолжают работать сборщики телевизоров — Polar и «Ассемблеон». В Минпромторге РФ заверяют, что промышленный потенциал области «демонстрирует положительную динамику и постепенно адаптируется к многочисленным санкционным ограничениям». В четвёртом квартале 2023 года в обрабатывающих производствах наблюдался рост к предыдущему кварталу на 10%. Доля капитальных вложений в сферу увеличилась до 26%.