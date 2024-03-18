Казахстан может ввести запрет на ввоз пшеницы

«В соответствии с пунктом 2 статьи 17 и пунктом 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан “О регулировании торговой деятельности”, подпунктом 11) пункта 1 статьи 6, подпунктом 1) пункта 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан “О национальной безопасности Республики Казахстан”, статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее — Договор), ратифицированного Законом Республики Казахстан “О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе”, а также разделом 10 приложения 7 к Договору ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 100119; 100199) на территорию Республики Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий исключительно для производства и потребления», — говорится в тексте приказа «О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным, водным и железнодорожным транспортом».