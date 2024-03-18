Мэрия Екатеринбурга выделит 175 миллионов на благоустройство парка «Уралмаш»

В уральской столице на благоустройство летнего парка «Уралмаш» будет направлено 175 миллионов рублей из городского бюджета. Сейчас мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется обновлением территории. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
За эту сумму подрядчику необходимо будет построить ряд объектов для отдыха: площадки для игры в гольф, горные убежища, пляжные сооружения, а также парковые сооружения для отдыха.
— Начало работ: со дня заключения контракта; окончание: первого июня 2026 года, — говорится в документах проекта.
Напомним, летний парк «Уралмаш» был выбран для благоустройства еще в начале лета 2023 года. За него проголосовали 85 тысяч свердловчан.