Мэрия Екатеринбурга выделит 175 миллионов на благоустройство парка «Уралмаш»

В уральской столице на благоустройство летнего парка «Уралмаш» будет направлено 175 миллионов рублей из городского бюджета. Сейчас мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется обновлением территории. Информация об этом размещена на портале госзакупок.