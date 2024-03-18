Выдачу кредитов физлицам без согласия супруга или супруги хотят запретить в Казахстане

«Одним из фактов нынешний закредитованности граждан Казахстана является лудомания. Люди имеют склонность получать доходы за счет ставок в казино. В отдельных случаях они используют также кредиты банков. Другие случаи (имеются — КазТАГ), когда также один из супругов берет кредиты и в дальнейшем этот кредит становится бременем для семейного бюджета», — сказал Абдрахманов, выступая в ходе рассмотрения поправок в законодательство по кредитованию в мажилисе в понедельник.