Выдачу кредитов физлицам без согласия супруга или супруги хотят запретить в Казахстане

«Одним из фактов нынешний закредитованности граждан Казахстана является лудомания. Люди имеют склонность получать доходы за счет ставок в казино. В отдельных случаях они используют также кредиты банков. Другие случаи (имеются — КазТАГ), когда также один из супругов берет кредиты и в дальнейшем этот кредит становится бременем для семейного бюджета», — сказал Абдрахманов, выступая в ходе рассмотрения поправок в законодательство по кредитованию в мажилисе в понедельник.
По его словам, чтобы сократить количество таких неосознанных, ненужных кредитов поддерживается требование предоставлять банковские займы физическому лицу с согласия супруга или супруги.
«Предлагается нормативным актом агентства определить минимальную сумму кредита, по которому необходимо получение согласия супруга или супруги», — сказал Абдрахманов.
Депутаты единогласно поддержали предложение выдачи кредита банками и микрофинансовыми организациями только при наличии письменного согласия супруги/супруга заемщика.
Предложение также поддержало министерство юстиции.