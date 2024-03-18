Авиарейсов Ташкент — Минск — Ташкент станет больше

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает частоту полетов из Ташкента в белорусскую столицу, сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.
Регулярные рейсы начнут летать три раза в неделю вместо двух уже с 6 апреля. Помимо вылетов по понедельникам и четвергам, добавляется субботний рейс.
На всех рейсах этой авиакомпании, соединяющих столицы Беларуси и Узбекистана, вылет из Минска будет выполняться в 13:45. Прибывать в Ташкент самолеты будут в 20:30 по местному времени (разница во времени в Беларуси и Узбекистане составляет 2 часа — Sputnik).
Вылет из Ташкента в Минск — в 9:00, прибытие в Минск — в 12:15.