Авиарейсов Ташкент — Минск — Ташкент станет больше

На всех рейсах этой авиакомпании, соединяющих столицы Беларуси и Узбекистана, вылет из Минска будет выполняться в 13:45. Прибывать в Ташкент самолеты будут в 20:30 по местному времени (разница во времени в Беларуси и Узбекистане составляет 2 часа — Sputnik).