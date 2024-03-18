В Новосибирске для ремонта теплотрасс сузили три улицы

В двух районах Новосибирска ограничили движение из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Так, в Октябрьском районе до 26 марта на шесть метров уже стал участок улицы Восход на перекрёстке с улицей Чехова. При этом Чехова в этом месте стала уже на два метра.
Кроме того, до 28 марта три метра в ширине потеряла проезжая часть улицы Вертковской на пересечении с улицей Станиславского в Ленинском районе.
«Ограничения связаны с проведением ООО “НТСК” работ на теплотрассе», — уточнили в мэрии.
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске в конце марта запретят парковку на трёх улицах.