Татарстан попал в топ-30 регионов по уровню зарплат в России

Татарстан вошел в топ-30 регионов по уровню зарплат в России за 2023 год. Соответствующую статистику приводят аналитики «РИА Новости».
Самые высокие зарплаты оказались в химической промышленности. В среднем рабочие в этой отрасли получали в месяц около 90 тысяч рублей.
Возглавили рейтинг Москва, Сахалинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь специалисты финансовых услуг, добывающей отрасли и добычи нефти и газа получали от 220 до 256 тысяч рублей.
Ранее в Нижнекамске озвучили средний размер зарплаты дворников в 2023 году.