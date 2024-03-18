Лукашенко просит Путина продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Бреста

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что высокоскоростная железнодорожная магистраль из Москвы до Минска может быть продлена по Беларуси, передает пресс-служба президента.
В частности, говоря о совместных белорусско-российских проектах, Лукашенко напомнил о том, что сейчас в планах строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали. И сообщил о том, что скоростную железную дорогу от Москвы до Минска он просит президента России Владимира Путина продлить дальше на запад Беларуси.
— От Москвы через Минск и, как я его прошу, до Бреста, — заявил белорусский президент.
А резюмируя, заметил, что у белорусских и российских властей есть и другие планы для реализации, и в целом — полная поддержка в различных проектах.
— Предстоит очень большая работа, — заключил он.
Ранее мы писали о том, что высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Минск создают Беларусь и РФ. Планируется, что из Минска в Москву можно будет доехать за 3 часа по скоростной железной дороге.
А вот что Путин сказал о скоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск. И также Путин сказал, что Лукашенко поддержал создание скоростной железной дороги Москва — Минск.
Еще Лукашенко высказался о прошедших выборах президента в России: «Это для нас наука».