Лукашенко просит Путина продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Бреста

В частности, говоря о совместных белорусско-российских проектах, Лукашенко напомнил о том, что сейчас в планах строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали. И сообщил о том, что скоростную железную дорогу от Москвы до Минска он просит президента России Владимира Путина продлить дальше на запад Беларуси.