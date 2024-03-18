Узбекистан переориентирует экспорт на страны, которые закупают продукцию по более высокой цене

Предприниматели говорили об этом сегодня на видеоселекторном совещании по увеличению экспорта и инвестиций в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
Президент дал поручение по аккредитации торгового дома в Японии и решении вопроса о компенсации арендной платы. Также торговые дома в Германии, Венгрии, Польше, Испании, США и Казахстане передадут в управление предпринимателям.
Кроме того, было отмечено, что необходимо открыть торговые дома в крупных портовых городах, таких как Мерсин (Турция), Роттердам (Нидерланды), Циндао (Китай), Клайпеда (Литва), Доха (Катар), которые являются новыми перспективными рынками для экспорта.
Предприниматели отметили, что доверие к узбекской плодоовощной продукции падает из-за того, что лаборатории в нашей стране не соответствуют международным стандартам.
Глава нашего государства отметил актуальность поднятого вопроса и показал пути решения проблемы. В частности, недавно в Центре агросервисов в Юкоричирчикском районе совместно с Оманом открылась первая частная лаборатория с международной аккредитацией.
В этом году такие же современные лаборатории будут запущены в Зангиатинском районе, Фергане и Самарканде. В это вложат 8 миллионов долларов инвестиций.
Чиновникам поручено провести международную аккредитацию пяти лабораторий и включить их в перечень карантинных служб зарубежных стран. До конца года в Ташкенте создадут референс-лабораторию, также обеспечат соответствие работы частных лабораторий международным стандартам.
Отныне международно признанные реагенты будут освобождены от ввозных пошлин, на них не потребуется получать обязательный экологический сертификат.
Также в нашей стране изучаются и внедряются национальные требования таких стран, как Япония, Корея, Австралия, Канада относительно качества фруктов и овощей.
На встрече также был поднят вопрос помощи местным предприятиям в участии в международных выставках.
Многие выставки требуют 100-процентной предоплаты. Глава нашего государства подчеркнул, что расходы предпринимателей будут возмещаться исходя из их рейтинга.
При этом стоимость участия в выставках для предпринимателей с высоким и средним рейтингом оплачивается на 100% вперед. Тем, у кого низкий рейтинг, будет возмещено 50% расходов после предъявления документа, подтверждающего участие в выставке.
Было отмечено, что этот механизм будет действовать в течение года в качестве эксперимента.