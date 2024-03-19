Фантомная площадка производила рыбу в Хабаровске

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило очередную фантомную площадку по производству рыбной продукции. Несуществующая компания была зарегистрирована в Хабаровске.
С ноября прошлого года по февраль текущего на ее адрес поступала замороженная кета и горбуша. Их масса превысила одну тонну. Также там оформили производственный ветеринарный сертификат на восемь килограммов сушено-вяленой кеты. Как использовали другую рыбу, неизвестно.
В конце зимы на место выехали специалисты. Выяснилось, что по адресу находится двухэтажный офис, в здании — пять разных компаний, согласно вывескам. А вывески предприятия по обороту рыбы нет, как и холодильника для хранения продукции.
О произошедшем сотрудники Россельхознадзора рассказали управлению ветеринарии. Площадку признали фантомной и 6 марта исключили из реестра.
Всего с начала года в Хабаровском крае обнаружили 12 фантомных предприятий.