Фантомная площадка производила рыбу в Хабаровске

С ноября прошлого года по февраль текущего на ее адрес поступала замороженная кета и горбуша. Их масса превысила одну тонну. Также там оформили производственный ветеринарный сертификат на восемь килограммов сушено-вяленой кеты. Как использовали другую рыбу, неизвестно.