Дальневосточное морское пароходство обновит совет директоров

Президент РФ Владимир Путин в ноябре подписал указ, согласно которому акции ДВМП, находящиеся в собственности РФ, будут переданы «Росатому». Это позволит госкорпорации решить поставленные задачи по созданию глобального транспортного коридора на Северном морском пути (СМП), одной из ключевых точек которого станет порт Владивосток.