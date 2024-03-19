Дальневосточное морское пароходство обновит совет директоров

Совет директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) назначил внеочередное собрание акционеров на 21 мая. Повестка собрания включает вопросы досрочного прекращения полномочий и избрания членов нового состава совета директоров, сообщает ИА PrimaMedia.
Внеочередное собрание пройдет в заочной форме. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров ДВМП принимаются до 19 апреля включительно.
Действующий совет директоров ДВМП сформирован на повторном годовом собрании 4 августа 2023 года. Информация о его составе не раскрывалась.
Президент РФ Владимир Путин в ноябре подписал указ, согласно которому акции ДВМП, находящиеся в собственности РФ, будут переданы «Росатому». Это позволит госкорпорации решить поставленные задачи по созданию глобального транспортного коридора на Северном морском пути (СМП), одной из ключевых точек которого станет порт Владивосток.
«Росатом» выполняет функции единого инфраструктурного оператора СМП, отвечает за ледокольное сопровождение флота. Кроме того, перед ней поставлена задача управлять всем морским движением на Северном морском пути и отвечать за часть северного завоза.
Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), интермодальный оператор «Феско интегрированный транспорт», оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», а также компании «Трансгарант» и «Феско Транс». Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.