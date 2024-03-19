В Хабаровске построят две новых школы и пять детских садов

О том, какой застройщик возьмется за развитие территории по обозначенному проекту, будет известно во втором квартале этого года — после того, как АО «ДОМ.РФ» проведет торги. Напомним, перед строительной отраслью края губернатор Михаил Дегтярев поставил амбициозную задачу возводить к 2026 году не менее миллиона квадратных метров жилья ежегодно. Как отметил зампред краевого правительства по вопросам строительства Керим Сунгуров, уже сейчас 68 работающих в крае застройщиков ведут работы на объектах общей площадью 980 тысяч квадратных метров. Ввод новых квадратных метров жилья ежегодно увеличивается в том числе, и за счет механизма комплексного развития территории (КРТ).