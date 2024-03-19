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Красноярскому ЭВРЗ запретили работать во время НМУ

Красноярскому электровагоноремонтному заводу запретили работать во время режима «чёрного» неба.

Красноярскому электровагоноремонтному заводу запретили работать во время режима «чёрного» неба. Приказ об отмене ранее согласованных планов по снижению выбросов подписал министр экологии края Владимир Часовитин.

«18 марта впервые в истории министерства был отменен план по снижению выбросов крупному предприятию. Такой практики по стране мы не нашли», — отметил он.

По словам министра, ЭВРЗ, находящееся в центре города, работает с нарушениями экологического законодательства. На предприятие часто жалуются красноярцы. Неэффективность проводимых экологических мероприятий в период НМУ установили в ходе проверки природоохранной прокуратуры и министерства экологии. Выявлено, что на промплощадке зафиксированы превышения по ряду загрязняющих веществ.

«Из семи источников снижения выбросов определены только для трех, — сообщил Владимир Часовитин. — Выявили серьезное несоответствие заявленным в плане мероприятиям и реальным действиям завода в период НМУ. Замеры передвижной эколаборатории показали превышения по ряду загрязняющих веществ. Кроме того, на промплощадке выбросы источников определяли расчетным путем, а должны быть инструментальные замеры. На источниках также отсутствуют технологические отверстия для отборов проб, поэтому эффективность работы газоочистного оборудования подтвердить невозможно. А без этого эксплуатация таких источников запрещена. Такие предприятия работать в центре города не должны! С 18 марта работа ЭВРЗ в период НМУ незаконна!».

Теперь предприятию предстоит пересмотреть план мероприятий по снижению выбросов в период режима «чёрного» неба, устранить замечания и вновь внести скорректированный пакет документов на рассмотрение в министерство экологии.

экология