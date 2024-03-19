Красноярскому ЭВРЗ запретили работать во время НМУ

«Из семи источников снижения выбросов определены только для трех, — сообщил Владимир Часовитин. — Выявили серьезное несоответствие заявленным в плане мероприятиям и реальным действиям завода в период НМУ. Замеры передвижной эколаборатории показали превышения по ряду загрязняющих веществ. Кроме того, на промплощадке выбросы источников определяли расчетным путем, а должны быть инструментальные замеры. На источниках также отсутствуют технологические отверстия для отборов проб, поэтому эффективность работы газоочистного оборудования подтвердить невозможно. А без этого эксплуатация таких источников запрещена. Такие предприятия работать в центре города не должны! С 18 марта работа ЭВРЗ в период НМУ незаконна!».