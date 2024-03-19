Роспотребнадзор направил в суд иск против скандального кафе в Дальнереченске

Роспотребнадзор направил в суд коллективный иск о возмещении ущерба от 38 пострадавших в результате отравления в кафе «М-Бургер» в Дальнереченске, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления.
Специалисты провели соответствующую работу и подготовили исковое заявление, которое уже было направлено в суд. Они также подчеркнули, что готовы оказать помощь индивидуально тем пострадавшим, которые не смогли присоединиться к иску.
Напомним, в начале февраля в Дальнереченске была зафиксирована массовая вспышка заболевания кишечной инфекцией. В дальнереченскую и кировскую больницы госпитализировали 62 человек после посещения местного кафе. Как показала проверка Роспотрбенадзора, в заведении «М-Бургер» были выявлены множественные нарушения, среди них отсутствие документации, подтверждающей соответствие пищевой продукции, в том числе на сырье, отсутствие на продуктах маркировки о дате изготовления, сроках реализации и хранения.