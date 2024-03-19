Роспотребнадзор направил в суд иск против скандального кафе в Дальнереченске

Напомним, в начале февраля в Дальнереченске была зафиксирована массовая вспышка заболевания кишечной инфекцией. В дальнереченскую и кировскую больницы госпитализировали 62 человек после посещения местного кафе. Как показала проверка Роспотрбенадзора, в заведении «М-Бургер» были выявлены множественные нарушения, среди них отсутствие документации, подтверждающей соответствие пищевой продукции, в том числе на сырье, отсутствие на продуктах маркировки о дате изготовления, сроках реализации и хранения.