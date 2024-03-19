В Красноярске закрыли сеть ломбардов, связанную с ОПГ Ярослава Малиновского

Напомним, что на Светлану Тонян, которая руководила сетью ломбардов, в феврале завели уголовное дело. Она вместе с ОПГ Малиновского смогла незаконно заработать более 12 млн рублей на незаконном предпринимательстве, без лицензии покупая золото и драгоценные металлы.