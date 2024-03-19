В Красноярске закрыли сеть ломбардов, связанную с ОПГ Ярослава Малиновского

В Красноярске закрыли сеть ломбардов «Ломбард Комиссионыч», которая была связана с криминальным авторитетом Ярославом Малиновским. Её закрыли после ареста руководителя ломбардов Светланы Тонян.
В Красноярске работали примерно 30 отделений ломбарда, однако сейчас при поиске результатов нет. Упоминания о ломбардах пропали из приложения 2GIS. На месте некоторых филиалов открылись другие ломбарды — сообщает NGS24.RU.
Заложенные вещи можно забрать в филиале на ул. Тельмана, 28а.
Напомним, что на Светлану Тонян, которая руководила сетью ломбардов, в феврале завели уголовное дело. Она вместе с ОПГ Малиновского смогла незаконно заработать более 12 млн рублей на незаконном предпринимательстве, без лицензии покупая золото и драгоценные металлы.
Ранее сообщалоссь о том, где может скрываться Ярослав Малиновский. Его объявили в международный розыск.