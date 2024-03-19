В Иркутске приступили к ямочному ремонту дорог

Иркутск, НИА-Байкал — Ямочный ремонт дорог методом литого асфальта начался в Иркутске.
В порядок привели более десяти участков. Работы идут круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации города.
Устранены деформации на Объездной дороге в Ново-Ленино, на улицах Розы Люксембург, Дмитрия Донского, Аларской, Ширямова, Верхней Набережной. За выходные частично отремонтированы Маршала Конева и бульвар Рябикова.
Специалисты провели уборку пешеходных переходов, тротуаров и газонов на Авиастроителей, Мира, Лермонтова, Жуковского, Трактовой, Сергеева, Олонской, Иркутной, Николая Вилкова, Набережной Иркута, Полярной, Баумана, Сибирских Партизан, Воровского, Советской, Ширямова, Седова, 30-й Дивизии, Грязнова, Степана Разина, Депутатской, Тимирязева и других улицах.
Снег вывозили с Маяковского, Боткина, Юрия Тена, Трилиссера, Литейного, Щапова, Поленова, Советской, Освобождения.
«На уборку в выходные дни вышли более 300 человек, а также специализированная техника — самосвалы, КАМАЗы, погрузчики, грейдеры, тракторы с щетками. Все запланированные мероприятия удалось выполнить в полном объеме, в том числе проведены обработка противогололедными материалами и пропаривание проблемных участков по обращениям жителей», — прокомментировал руководитель «Иркутскавтодора» Василий Ефремов.
Горожанам напоминают, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 520−112, 269−783.