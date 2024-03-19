В Иркутске приступили к ямочному ремонту дорог

«На уборку в выходные дни вышли более 300 человек, а также специализированная техника — самосвалы, КАМАЗы, погрузчики, грейдеры, тракторы с щетками. Все запланированные мероприятия удалось выполнить в полном объеме, в том числе проведены обработка противогололедными материалами и пропаривание проблемных участков по обращениям жителей», — прокомментировал руководитель «Иркутскавтодора» Василий Ефремов.