Стали известны результаты проверки в скандальном заведении «Небар» в Новосибирске

Руководство бара могут привлечь к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Это грозит заведению штрафом до 50 тысяч рублей или закрытием на 90 дней.
О проверке в заведении стало известно в начале февраля, после того, как горожане возмутились многочисленными видеозаписями в соцсетях. На них видны прилюдные интимные ласки и половые акты в клубе. После этого депутат Заксобрания НСО Александр Аверкин обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку нарушениям в ночном клубе, сообщает Сибкрай.
«Небар» после этого анонсировал «постную» вечеринку. Организаторы пообещали на ней хлеб, воду и духовные практики.
Напомним, новосибирцы требовали закрыть заведение после видео, на котором бармен ублажал посетительницу прямо на барной стойке.
Ранее МК в Новосибирске писал, что Ксения Собчак не поддержала блогера из Новосибирска, который пожаловался главе Лиги безопасности интернета Екатерине Мизулиной на бар «Элтон».