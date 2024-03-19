Стали известны результаты проверки в скандальном заведении «Небар» в Новосибирске

О проверке в заведении стало известно в начале февраля, после того, как горожане возмутились многочисленными видеозаписями в соцсетях. На них видны прилюдные интимные ласки и половые акты в клубе. После этого депутат Заксобрания НСО Александр Аверкин обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку нарушениям в ночном клубе, сообщает Сибкрай.