В Прикамье продается крупнейший розарий

Как указано в объявлении на сайте «Авито», основный офис компании и оптово-розничный магазин располагается по адресу: Пермь, ул. Куйбышева, 107. Владельцы компании оценили весь актив в 60 млн руб.



По информации в объявлении, общая площадь земель в собственности составляет 6,26 га, а современный автоматизированный тепличный комплекс на бетонном фундаменте имеет площадь 0,23 га. Проектная мощность — более 300 тыс. роз в год, количество высаженных роз — свыше 16 тыс. кустов. В объявлении указано также, что тепличный комплекс имеет все необходимые системы оснащения, включая электродосвечивание и рециркуляцию воздуха. Есть также хозяйственный блок с кухней, офисом и санузлом. Помимо оптово-розничного магазина по ул. Куйбышева, 107, еще один цветочный салон расположен на ул. 25-го Октября, 77. Среднемесячная выручка магазинов за 2023 год — 1,4 млн руб.



Как пояснили «Ъ-Прикамье» по номеру телефона, указанному в объявлении на сайте «Авито», причина продажи бизнеса связана с переездом соучредителя заграницу. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о бизнесмене Алексее Южакове, который в последние годы большую часть времени проводит в ОАЭ.



«Отдам только в хорошие руки», — написал вчера на своей официальной странице «ВКонтакте» директор ООО «Интеллектагро» Алексей Южаков.



Пермский цветочный бренд FreskaRosa компании ООО «Интеллектагро» был создан в 2010 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Интеллектагро» являются предприниматель Алексей Южаков (49%) и депутат заксобрания Пермского края Юрий Борисовец (51%). По данным сервиса Rusprofiles, годовая выручка за 2023 год составила 10 млн руб., дебиторская задолженность — 1,9 млн руб., а кредиторская — 120 тыс. руб. За прошлый год общество показало чистый убыток в размере 2 тыс. руб.