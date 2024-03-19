Открытый коворкинг появится в районе Ростокино благодаря городской программе

Кроме этого, на территории появится общественное пространство с местами для отдыха и площадкой, предназначенной для проведения мероприятий. Добраться до зеленой зоны от станции метро «Ботанический сад» и одноименной станции Московского центрального кольца можно будет по променаду, вдоль которого высадят вечнозеленые кустарники.