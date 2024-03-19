Открытый коворкинг появится в районе Ростокино благодаря городской программе

В рамках строительства торгово-офисного центра по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) инвестор благоустроит городскую площадь в районе Ростокино. Там появятся площадка для мероприятий, светодинамический арт-объект и коворкинг на открытом воздухе. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Программа стимулирования создания мест приложения труда, реализуемая с 2020 года, помогает развивать городскую инфраструктуру комплексно и сбалансированно. Так, рядом с торгово-офисным центром, который строится в СВАО по городской программе, инвестор обустроит открытый коворкинг с удобными рабочими местами, оснащенными USB-слотами для зарядки», — рассказал Владислав Овчинский.
Кроме этого, на территории появится общественное пространство с местами для отдыха и площадкой, предназначенной для проведения мероприятий. Добраться до зеленой зоны от станции метро «Ботанический сад» и одноименной станции Московского центрального кольца можно будет по променаду, вдоль которого высадят вечнозеленые кустарники.
Строительство объекта планируется завершить в третьем квартале 2024 года. После его ввода в эксплуатацию в Ростокине появится около 4,5 тысячи рабочих мест, более тысячи из них — по программе стимулирования создания МПТ.
Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 80 соглашений с инвесторами, которые планируют построить свыше 3,8 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости — промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,2 триллиона рублей, что позволит открыть более 170 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики.
Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы. Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.