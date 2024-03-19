ВС РФ не принял жалобу новосибирского КБК на решение министерства ЖКХ

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» по экономическим вопросам кассационной жалобы на решения трех судов нижестоящих инстанций.
Сообщается, что заключения судов связаны с отказом принимать иск НКБК к Министерству ЖКХ и энергетики Новосибирской области.
В октябре 2022 года МинЖКХ региона объявило конкурс, для участия в котором заявки подали АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Орбита» из Оренбурга.
Но конкурсная комиссия отказала НКБК в участии, так как у АО «Новосибирский КБК» нет необходимого опыта.
При этом представили НКБК решили обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области, но в иске им отказали. После этого они обратились с жалобой в Седьмой арбитражный.
По данным сервиса Rusprofile, АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» зарегистрировано в поселке Красный Яр. Гендиректор предприятия — Игорь Диденко. Компания специализируется на производстве гофрированной бумаги и картона.