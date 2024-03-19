Стало известно, какую зарплату получают омские машиностроители

Наш регион занимает 51 место из 85 в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях. Первую строчку занимают московские финансисты — их средний доход составляет около 250 тысяч в месяц. На втором месте — жители Сахалинской области, которые работают в добывающей отрасли. Их средняя зарплата составляет 232 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Ямало-Ненецкий округ. Там специалисты, занимающиеся добычей нефти и газа, в среднем получают 220 тысяч рублей.