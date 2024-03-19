Шесть ресторанов из Красноярска вошли в шорт-лист премии WhereToEat

В шорт-лист престижной ресторанной премии WhereToEat вошли шесть заведений из Красноярска. Список появился на сайте премии. Это значит, что наши заведения могут стать лучшими в стране. Публикуем список ресторанов из Красноярска, которые попали в шорт-лист премии WhereToEat 2024.
Список красноярских ресторанов в шорт-листе премии WhereToEat 2024
На победу претендуют следующие рестораны: 0,75 Please, Sadko, Tunguska, Fresco 2.0, «Дзе» и «Чешуя». Всего в итоговом списке оказалось 100 заведений со всей страны. Большая часть — это Москва и Санкт-Петербург. В шорт-лист также включили рестораны из Сочи, Краснодара, Перми, Казани, Воронежа, Нижнего Новгорода, Хабаровска и Калининграда.
В прошлом году красноярские также были массово представлены в итоговом списке. Выше всех оказался 0,75 Please. Его эксперты поставили на 9 место в топе лучших в стране. 12 строчку заняла Tunguska. 29 место досталось «Чешуе». 56 позиция была у Fresco, а 92 у «Дзе».
Премию также вручают и лучшим поварам России. В этой номинации у Красноярска также есть свой представитель. Это шеф-повар ресторана Tunguska Николай Бобров. Он боролся за победу и в прошлом году, но тогда не выиграл.
Победителей определят 9 апреля в Москве. Следим и желаем успехов нашим землякам.
В 2023 году первые четыре места в регионе отдали именно нашим ресторанам. Первое место заняла Tunguska, второе — 0,75 Please, третье — «Чешуя», а ресторан «Дзе» занял четвертую строчку. Также в десятке лучших оказались Fresco и Hello Wine.
Победил Красноярск и еще в нескольких номинациях. Лучшим шеф-поваром Сибири стал Александр Кучеров из 0,75 Please, официантом года признали Владимира Куликова из Fresco, а титул лучшего сомелье забрала Арина Обеднина из заведения Glas.