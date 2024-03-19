Узбекистан планирует открыть торговые дома в крупных портовых городах

Одна из проблем, с которой сталкиваются многие экспортные компании, — нехватка оборотных средств. В связи с этим, в текущем году на эти цели направят 1,5 трлн сумов из Банка развития бизнеса. На эти средства экспортирующей компании предоставят льготный кредит до 50% суммы контракта с фермером и заготовительным складом. Кредиты будут выдавать под 18% годовых с льготным периодом шесть месяцев на срок до 1,5 лет.