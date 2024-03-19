У подконтрольных племяннику Шадиева банков забрали землю в Алматы и вернули Нацбанку

«Прокуроры Алматы возвратили 960 гектаров земли в пользу Нацбанка», — говорится в сообщении во вторник.
Прокуратура города на основании анализа судебных актов и приговоров суда установила вывод активов должника, являвшегося единственным акционером ликвидированных банков АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «AsiaCreditBank».
«Задолженность ответчика составляла более Т15 млрд. Прокуратурой в интересах Национального Банка РК подан иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков ответчика “Ш”. Решением Илийского районного суда Алматинской области исковые требования прокуратуры города Алматы удовлетворены в полном объеме. Постановлением судебной коллегии судебный акт оставлен в силе», — уточнили в прокуратуре.
Напомним, 21 июля 2023 года сообщалось, что Орифджан Шадиев осужден на 18 месяцев за ущерб Asia Credit Bank в Т16 млрд, а менее чем через месяц стало известно, что он выходит на свободу.