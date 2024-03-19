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У подконтрольных племяннику Шадиева банков забрали землю в Алматы и вернули Нацбанку

Алматы. 19 марта. КазТАГ — У Capital Bank Kazakhstan и AsiaCreditBank, которые контролировал Орифджан Шадиев — племянник олигарха Патоха Шадиева — забрали 960 га в Алматы и вернули Национальному банку, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Источник: Фото из открытых источников

«Прокуроры Алматы возвратили 960 гектаров земли в пользу Нацбанка», — говорится в сообщении во вторник.

Прокуратура города на основании анализа судебных актов и приговоров суда установила вывод активов должника, являвшегося единственным акционером ликвидированных банков АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «AsiaCreditBank».

«Задолженность ответчика составляла более Т15 млрд. Прокуратурой в интересах Национального Банка РК подан иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков ответчика “Ш”. Решением Илийского районного суда Алматинской области исковые требования прокуратуры города Алматы удовлетворены в полном объеме. Постановлением судебной коллегии судебный акт оставлен в силе», — уточнили в прокуратуре.

Напомним, 21 июля 2023 года сообщалось, что Орифджан Шадиев осужден на 18 месяцев за ущерб Asia Credit Bank в Т16 млрд, а менее чем через месяц стало известно, что он выходит на свободу.