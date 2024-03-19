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За какими медуслугами иностранцы приезжают в Беларусь

В год иностранцам в Беларуси делают около 20 тыс. операций. Такую цифру назвала заместитель начальника управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Министерства здравоохранения Екатерина Шпак, передает БелТА. ﻿

При этом она уточнила, что в санаториях иностранные туристы проводят в среднем 12−14 дней, в случае медицинского туризма пребывание в Беларуси обычно достигает 5−7 дней. Средний чек иностранцев составляет около $500.

Самым востребованным направлением в сфере медицинского туризма Екатерина Шпак назвала трансплантацию. В списке также услуги в онкологии, неврологии, нейрохирургии и стоматологии. Приезжают к нам лечить и заболевания сердца.

По информации Минздрава, в прошлом году в нашей стране прошли лечение 134 тыс. иностранцев.

медицина