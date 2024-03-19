За какими медуслугами иностранцы приезжают в Беларусь

При этом она уточнила, что в санаториях иностранные туристы проводят в среднем 12−14 дней, в случае медицинского туризма пребывание в Беларуси обычно достигает 5−7 дней. Средний чек иностранцев составляет около $500.
Самым востребованным направлением в сфере медицинского туризма Екатерина Шпак назвала трансплантацию. В списке также услуги в онкологии, неврологии, нейрохирургии и стоматологии. Приезжают к нам лечить и заболевания сердца.
По информации Минздрава, в прошлом году в нашей стране прошли лечение 134 тыс. иностранцев.