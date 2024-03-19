В Иркутской области прогнозируют появление «сел нового поколения»

В свете президентской предвыборной кампании как-то мимо внимания большинства прошла очередная идея властей государства: создать в регионах с наиболее развитым агропромышленным сектором «села нового поколения». Сначала об этом написала «Российская газета», потом материал перепечатали с разного рода комментариями и другие федеральные СМИ. Иркутская область оказалась в топ-10 регионов, которые могут претендовать на такие новшества.
«Села нового поколения» — это сельские населенные пункты, где будут развивать и саму территорию, и отраслевой туризм. Туда привлекут специалистов, в идеале — молодых, создадут для них все условия, сделают благоустройство в домах и на территории поселений, разовьют производства и обозначат точки притяжения.
Как следует из первоисточника, был составлен рейтинг регионов, где могут появиться эти «села нового поколения». Лидерами стали регионы с развитым агропромышленным комплексом: Ставрополье, Краснодарский край, Воронежская и Ростовская области, Татарстан и Башкирия. А еще в топ-10 включили Липецкую, Тульскую, Ленинградскую и Иркутскую области. Учитывались 20 параметров, в том числе доля агропромышленного комплекса в экономике региона, инвестиции в сельское хозяйство, инфраструктура, средняя зарплата, демографические показатели, прогнозируемый турпоток
Например, регион закрывает свои деревни. Только в минувшем январе в Иркутской области согласовали упразднение пяти населенных пунктов в двух районах. Нежилым теперь считается поселок Таежный в Шелеховском районе, и в четырех поселках Мамско-Чуйского района — Большой Северный, Воронцовка, Заря и Тетеринск — жизнь отсутствует, а здания и строения находятся в заброшенном и полуразрушенном состоянии. А за полгода до этого, в апреле 2023 года, были упразднены села Сполошино (Киренский район, поселок сгорел) и Чуя (Мамско-Чуйский район, 210 км по воде до Мамы), поселки Белая Зима (Тулунский район, опустел в начале нулевых) и Красный Яр (Эхирит-Булагатский район), деревня Кондрашина в Киренском районе и участок Игнит в Нижнеудинском районе.
При этом, кстати, ни в одном из перспективных (для создания «сел нового поколения») регионов нет комплексной стратегии благоустройства сельских территорий и развития сел как современных пространств для жизни. Об этом сообщают федеральные СМИ, а также само агентство, делавшее исследование по регионам. А вот Федерация в 2019 году утвердила программу «Комплексное развитие сельских территорий». Примерно тогда же ОНФ по инициативе Российского союза сельской молодежи запустил программу «Село. Территория развития». Иркутская область участвует в конкурсах, выигрывает финансирование, обновляет соцобъекты на селе и в малых городах, строит новые. Но вот чтобы какая-то сельская территория сделала комплексный рывок вперед со всеми вытекающими — то есть с производствами, созданием сельских рабочих мест, масштабным современным благоустройством? Не слышали пока даже о таких планах. Но ведь вполне возможно, что данный проект окажется всего лишь идеей, которая останется на бумаге — да в портфолио консалтингового бюро Atlas, составившего данный рейтинг.
К таким рейтингам, конечно, можно относиться по-разному, примеривая их на регион. Хотя, конечно, успехи в Иркутской области есть — есть села, которые активно стараются развивать сельский или отраслевой туризм, который также учитывался при составлении рейтинга. Например, в Иркутской области — самая красивая деревня в России, Хор-Тагна. Есть общественники и предприниматели, которые пытаются развивать сельский туризм. Есть деревни, которые уже работают на прием туристов, предлагают программы отдыха и разного рода праздники, не хватает немного — чуть больше рекламы и инвестиций. С другой стороны, село — это все-таки производство, земля нас кормит. И вот как сочетать туризм и непростое, даже тяжелое производство? Как они должны уживаться в «селах нового поколения»? Это вопрос как раз из «комплексного развития», и ответа на него пока нет. Ведь совершенно понятно опасение: настроят «потемкинских деревень», а потом руками разводят — а почему это к нам никто не ездит?..