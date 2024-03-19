В Иркутской области прогнозируют появление «сел нового поколения»

Как следует из первоисточника, был составлен рейтинг регионов, где могут появиться эти «села нового поколения». Лидерами стали регионы с развитым агропромышленным комплексом: Ставрополье, Краснодарский край, Воронежская и Ростовская области, Татарстан и Башкирия. А еще в топ-10 включили Липецкую, Тульскую, Ленинградскую и Иркутскую области. Учитывались 20 параметров, в том числе доля агропромышленного комплекса в экономике региона, инвестиции в сельское хозяйство, инфраструктура, средняя зарплата, демографические показатели, прогнозируемый турпоток и т. д.

В отношении первых шести регионов вопросов нет: там, в тепле, и жить хорошо при сравнительно небольших инвестициях, и палка растет, если в землю воткнуть. Тульская и Липецкая области — тоже, пусть с некоторой натяжкой, но могут дать развитие селам. Ленинградская — ладно, тут центр и до Питера недалеко. А вот Иркутская область — что у нас тут такого, кроме Байкала, что может дать старт «селам нового поколения»? Особенно смешно, конечно, про среднюю зарплату — все давно знают, что огромный вес в средней зарплате в Приангарье имеют добывающая промышленность и нефтегазовые месторождения. И Усольский свинокомплекс, заявивший о масштабных инвестициях в производство, но при этом сливающий время от времени отходы на поля. Потом свиное гуано попадает в реки и травит жителей окрестных сел и Усолья-Сибирского. Ну, в общем, у нас тут своя специфика. Которая, если честно, больше раскрывается общественному мнению в негативном контексте.