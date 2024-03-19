Суд признал самовольной постройкой кафе «Сундук» в Черняевском лесу

Согласно решению суда от 1 марта, владелец здания — ООО «Шар» — должен в течение года со дня вступления решения суда в законную силу привести объект в соответствие требованиям законодательства о градостроительной деятельности и пожарной безопасности. В противном случае здание кафе придется снести в течение месяца.



С исковыми требованиями о признании объекта самовольной постройкой и ее сносе районные власти обратились в суд год назад. По данным материалов дела, ООО «Шар» приобрело здание кафе на ул. Гатчинской в 2003 году в результате торгов при ликвидации МУП «Парк отдыха “Балатово”». Объект эксплуатируется уже 22 года, что указывает на долговременный характер его использования. Право собственности ответчика на спорный объект зарегистрировали по решению суда в 2014 году. Земельный участок под кафе ООО «Шар» арендует у администрации Перми. Во время рассмотрения дела провели экспертизу, которая указала на проведение реконструкции здания после 2003 года. При этом разрешительная документация на работы не выдавалась.



«Эксплуатация здания в реконструированном виде, согласно заключению судебной экспертизы, создает угрозу жизни и здоровью граждан», — отмечается в судакте. Эксперты пришли к выводу, что самовольный объект можно привести в соответствие с установленными требованиями, если созданную в результате реконструкции часть объекта (пристройку) демонтируют.



Сейчас пермские власти активно занимаются благоустройством Черняевского леса, работы ведутся в рамках проекта «Зеленое кольцо». Концепция реконструкции парка включает в себя формирование тропиночной сети по существующим маршрутам с применением природосберегающих технологий и материалов, обустройство входных групп и навигации для удобства посетителей, а также реновацию существующих рекреационных зон.

