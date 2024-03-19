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Куда поехать на Навруз: скидки на самолеты и поезда

Uzbekistan Airways объявила о скидках на все рейсы внутри республики к празднику Навруз, а Узбекистон темир йуллари запустили дополнительные поезда.
Источник: Podrobno.uz

ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Выходные по случаю празднования Навруза в Узбекистане продлятся 4 дня — с 21 по 24 марта. Для удобства жителей и гостей республики будут запущены дополнительные рейсы на электропоездах Афросиаб, а также станут доступны скидки на перелеты.

Так национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways объявил 30% скидку на все рейсы внутри Узбекистана. Купить билеты по сниженным ценам можно будет на рейсы, выполняемые с 21 по 24 марта. Предложение действует как для эконома, так и для бизнес класса.

К примеру, билет на самолет эконом класса из Ташкента в Самарканд обойдется в 234 тыс. сумов, а за бизнес класс придется заплатить 482 тыс. В Хиву из Ташкента можно улететь за 715 тыс. сумов.

При этом в авиакомпании уточнили, что купленные ранее билеты переоформить со скидкой уже не получится. Суммировать праздничную скидку в 30% можно только с детской. В таком случае билет для ребенка обойдется дешевле на 48%.

Внутри Узбекистана регулярное авиасообщение из Ташкента доступно в 8 городов республики — в Фергану, Наманган, Самарканд, Навои, Бухару, Термез, Ургенч и Нукус.

Для желающих добраться на высокоскоростном поезде Афросиаб будут запущены дополнительные поезда по следующим направлениям:

с 17 по 22 марта.

  • Самарканд — Ташкент — Самарканд;

с 20 по 21 марта.

  • Ташкент — Карши — Ташкент;

с 19 по 21 марта.

  • Ташкент — Ургенч — Ташкент.

Кроме того, дополнительные вагоны появятся у пассажирских поездов по направлениям:

  • Ташкент — Термез — Ташкент,
  • Ташкент — Ургенч — Ташкент,
  • Ташкент — Кунград — Ташкент,
  • Андижан — Хива — Андижан.

Стоимость билетов по данным направлениям начинается от 204 тыс. сумов.

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