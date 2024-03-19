Куда поехать на Навруз: скидки на самолеты и поезда

Так национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways объявил 30% скидку на все рейсы внутри Узбекистана. Купить билеты по сниженным ценам можно будет на рейсы, выполняемые с 21 по 24 марта. Предложение действует как для эконома, так и для бизнес класса.