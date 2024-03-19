Куда поехать на Навруз: скидки на самолеты и поезда

ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Выходные по случаю празднования Навруза в Узбекистане продлятся 4 дня — с 21 по 24 марта. Для удобства жителей и гостей республики будут запущены дополнительные рейсы на электропоездах Афросиаб, а также станут доступны скидки на перелеты.
Так национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways объявил 30% скидку на все рейсы внутри Узбекистана. Купить билеты по сниженным ценам можно будет на рейсы, выполняемые с 21 по 24 марта. Предложение действует как для эконома, так и для бизнес класса.
К примеру, билет на самолет эконом класса из Ташкента в Самарканд обойдется в 234 тыс. сумов, а за бизнес класс придется заплатить 482 тыс. В Хиву из Ташкента можно улететь за 715 тыс. сумов.
При этом в авиакомпании уточнили, что купленные ранее билеты переоформить со скидкой уже не получится. Суммировать праздничную скидку в 30% можно только с детской. В таком случае билет для ребенка обойдется дешевле на 48%.
Внутри Узбекистана регулярное авиасообщение из Ташкента доступно в 8 городов республики — в Фергану, Наманган, Самарканд, Навои, Бухару, Термез, Ургенч и Нукус.
Для желающих добраться на высокоскоростном поезде Афросиаб будут запущены дополнительные поезда по следующим направлениям:
с 17 по 22 марта.
- Самарканд — Ташкент — Самарканд;
с 20 по 21 марта.
- Ташкент — Карши — Ташкент;
с 19 по 21 марта.
- Ташкент — Ургенч — Ташкент.
Кроме того, дополнительные вагоны появятся у пассажирских поездов по направлениям:
- Ташкент — Термез — Ташкент,
- Ташкент — Ургенч — Ташкент,
- Ташкент — Кунград — Ташкент,
- Андижан — Хива — Андижан.
Стоимость билетов по данным направлениям начинается от 204 тыс. сумов.