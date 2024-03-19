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В Абрау-Дюрсо запустили производство кубинского рома

В Абрау-Дюрсо запустили совместное российско-кубинское производство рома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра туризма Кубы Хуана Карлоса Гарсиа Гранда.

Министр отметил, что подобные проекты будут развиваться в дальнейшем. При этом господин Гранда выразил надежду, что россияне продолжат посещать Кубу, где производят ром разных лет выдержки.

О выпуске первой партии оригинального кубинского рома в ГК «Абрау-Дюрсо» заявили 12 марта.

«Мы благодарны нашим партнерам за возможность стать первой компанией, выпускающей настоящий кубинский ром на своей производственной площадке в России».

отметил Павел Титов
президент холдинга


Производство напитка совместно осуществляют предприятия Ronera Crdenas (Куба) и завод «Лоза» (входит в группу компаний «Абрау-Дюрсо»).

Анастасия Донскова.