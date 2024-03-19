В индустриальном парке «Руднево» откроют производство двигателей для гражданских беспилотников

Сегодня беспилотные летательные аппараты активно используются в логистике, сельском хозяйстве, а также в промышленности. Они позволяют эффективно решать различные задачи как в городских условиях, так и за их пределами. Москва активно развивает эту отрасль. Так, в прошлом году на базе индустриального парка «Руднево» был открыт Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС), созданный по поручению Президента России.