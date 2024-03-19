Около 400 новых поездов будут обслуживать Центральный транспортный узел

Транспортный комплекс Москвы с 2010 года закупил почти 4,5 тысячи новых вагонов для Центрального транспортного узла (ЦТУ). На смену устаревшим электричкам приходят современные «Иволга», ЭП2ДМ, ЭП2Д. Их количество увеличилось с пяти до 71 процента от всего подвижного состава.
На первых двух Московских центральных диаметрах его обновили уже на 100 процентов, на третьем поезда полностью заменят уже в этом году, а на четвертом — до конца 2025-го.
Современные и удобные электрички — это важная часть комфортной поездки. Железнодорожный транспорт других регионов, как и московский, переводят на самые высокие стандарты качества. В этом поможет опыт диаметров — в Центральном транспортном узле сократят интервалы, обновят инфраструктуру и запустят новые составы. До 2030 года в ЦТУ планируют обновить около 400 поездов.
«Опыт Москвы показал, что для повышения популярности железнодорожного транспорта необходимо создавать комфортные условия для пассажиров, в том числе обновлять подвижной состав. Поэтому в рамках программы развития ЦТУ планируется к 2030 году поставить около 400 поездов, которые постепенно заменят устаревший парк во Владимирской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской областях и других регионах, где проживают около 30 миллионов человек», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Для удобства пассажиров составы оборудуют климат-контролем, USB-зарядками, местами для велосипедов и многим другим. Собирать поезда будут российские производители, которых обеспечат большим заказом. Поэтому в ближайшее десятилетие в области машиностроения ожидается мощный виток развития.