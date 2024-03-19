Около 400 новых поездов будут обслуживать Центральный транспортный узел

«Опыт Москвы показал, что для повышения популярности железнодорожного транспорта необходимо создавать комфортные условия для пассажиров, в том числе обновлять подвижной состав. Поэтому в рамках программы развития ЦТУ планируется к 2030 году поставить около 400 поездов, которые постепенно заменят устаревший парк во Владимирской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской областях и других регионах, где проживают около 30 миллионов человек», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.