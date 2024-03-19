В бюджет Башкирии дополнительно поступит 8 млрд рублей доходов

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что доходы бюджета в 2024 году скорректированы с ростом на 8 млрд рублей.
«Увеличение доходной части обусловлено в основном двумя факторами. Во-первых, улучшен прогноз по поступлениям налога на доходы физических лиц — это плюс 3,9 млрд рублей в казну. Во-вторых, пересмотрен прогноз по доходности ценных бумаг крупнейших предприятий: оптимистичные ожидания связаны с улучшением их финансово-хозяйственной деятельности. Это еще плюс 4 млрд рублей в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Башкортостан. С ростом на 0,1 млрд рублей скорректирован объем ожидаемых поступлений налога на добычу полезных ископаемых», — добавил Константин Толкачев.
При этом увеличится и расходная часть бюджета. Зарезервированы дополнительные средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и на обеспечение мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Значительно увеличивается объем расходов дорожного фонда республики.
После всех уточнений объем бюджета Башкирии в 2024 году составит:
по доходам — 298,9 млрд рублей;
расходам — 311,2 млрд рублей;
дефициту — 12,3 млрд рублей.
Параметры бюджета в плановом периоде 2025 и 2026 годов останутся без изменений.