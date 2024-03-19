В бюджет Башкирии дополнительно поступит 8 млрд рублей доходов

«Увеличение доходной части обусловлено в основном двумя факторами. Во-первых, улучшен прогноз по поступлениям налога на доходы физических лиц — это плюс 3,9 млрд рублей в казну. Во-вторых, пересмотрен прогноз по доходности ценных бумаг крупнейших предприятий: оптимистичные ожидания связаны с улучшением их финансово-хозяйственной деятельности. Это еще плюс 4 млрд рублей в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Башкортостан. С ростом на 0,1 млрд рублей скорректирован объем ожидаемых поступлений налога на добычу полезных ископаемых», — добавил Константин Толкачев.