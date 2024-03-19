Власти: массового оттока производителей из региона не наблюдается

Она также заявила, что в 2022 году объем инвестиций в регионе увеличился на 20,2% к уровню 2021 года, а в январе-сентябре 2023 года — на 45% к уровню аналогичного периода 2022 года. По данным областного Минэкпрома, в радиоэлектронику за девять месяцев 2023 года было инвестировано свыше 8 млрд рублей — это 8,2% от всех инвестиций в область, или 34,6% инвестиций в обрабатывающую промышленность. Власти считают, что в 2026 году в Калининградской области «восстановятся докризисные объемы промышленного производства».