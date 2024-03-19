В Башкирии две компании получат землю без торгов

Первый площадью 1 га расположен на Новороссийской улице. Второй площадью 3,1 га — возле деревни Искино.



«Автогруз» планирует построить арматурный завод, «Прото-центр» намерен создать на участке объект придорожного сервиса. Оба инвестиционных проекта включены в перечень масштабных.