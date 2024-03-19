В Челябинске возвели первые гостиницы межуниверситетского кампуса

Сдача гостиниц в эксплуатацию планируется до конца марта. «Проект реализуется в точном соответствии с напряженным графиком. В ближайшие недели планируем получить разрешение на ввод первых двух общежитий. Заданный темп позволяет нам с оптимизмом смотреть на сроки реализации всего проекта. Все это стало возможно благодаря слаженной работе команды проекта», — отметил гендиректор ООО «ЧКК» Алексей Шулепов.