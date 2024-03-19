В Челябинске возвели первые гостиницы межуниверситетского кампуса

Сдача гостиниц в эксплуатацию планируется до конца марта. «Проект реализуется в точном соответствии с напряженным графиком. В ближайшие недели планируем получить разрешение на ввод первых двух общежитий. Заданный темп позволяет нам с оптимизмом смотреть на сроки реализации всего проекта. Все это стало возможно благодаря слаженной работе команды проекта», — отметил гендиректор ООО «ЧКК» Алексей Шулепов.
В рамках проекта будут построены всего 8 гостиниц на 3,4 тыс. мест. На первых этажах этих зданий разместятся общественные пространства для занятий и досуга студентов: кафе, фитнес-студии, которые также будут доступны для жителей прилегающих кварталов.
Площадь учебно-научного комплекса составит 40,3 тыс. кв.м. В нем на трех этажах в двух корпусах будут размещены учебные аудитории, лаборатории и иная образовательная инфраструктура. Также будет создан многофункциональный административно-деловой центр с конференц-залами, коворкингами.
Основными участниками проекта по созданию кампуса стали ЮУрГУ и ЧелГУ, также в нем будут представлены профессиональные компетенции МГТУ им. Г. И. Носова, ЮУГМУ, ЮУрГАУ, МИДИС. Учебный процесс в кампусе запланировано начать в 2026 году.