В Новосибирске станцию метро «Спортивная» начнут готовить к сдаче в мае 2024 года. К этому моменту объект должен пройти Главгосэкспертизу, считают в мэрии.
Ранее эксперты пришли к выводу, что внесенные в документацию изменения недостаточно обоснованы, поэтому отказались их принимать.
Исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов прокомментировал ситуацию с новой станцией метрополитена в ходе заседания комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания. Он отметил, что срок прохождения экспертизы составляет 20 рабочий день.
«После этого будет осуществлена загрузка так называемой ценовой экспертизы. Здесь 37 рабочих дней. В планах до конца мая из экспертизы выйти», — уточнил Клемешов.
После экспертной оценки станет известно, что еще нужно доделать на станции. Тем не менее объект планируют сдать до конца 2024 года.