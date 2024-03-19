Зарплаты руководства омских театров и ДШИ выросли на десятки тысяч рублей

Заметно в течение 2023 года выросла заработная плата у директоров ряда детских школ искусств. Например, директору ДШИ № 1 им. Ю. И. Янкелевича в среднем платили свыше 94 тысяч рублей, тогда как по итогам 2022 года речь шла в среднем о сумме около 56,8 тысячи рублей; заработная плата его коллеги из ДШИ № 2 им. А. А. Цыганкова выросла с 51 тысячи рублей до 85 тысяч рублей, то есть фактически на 40%, руководству «Детской художественной школы № 2» в среднем стали выплачивать около 90 тысяч рублей, зафиксирован рост почти в 27% или 23,7 тысячи рублей.