Зарплаты руководства омских театров и ДШИ выросли на десятки тысяч рублей

Так, почти на треть выросла среднемесячная заработная плата директоров двух муниципальных театров: «Городского драматического театра “Студия” Л. Ермолаевой» (около 104,5 тысячи рублей вместо прежних 74,8 тысячи рублей) и БУК «Драматический лицейский театр» (около 115 тысяч рублей вместо 82,3 тысячи рублей).
При этом наиболее высокая заработная плата в 2023 году зафиксирована у руководителя учреждения, именуемого Хозяйственно-эксплуатационный центр «Творчество», призванного осуществлять техническое обеспечение при проведении культурно-массовых мероприятий в Омске: с прежних 114,5 тысячи рублей она поднялась до 135,2 тысячи рублей. Немногим меньше она у директора «Дворца культуры Кировского округа» — около 126,2 тысячи рублей (ранее — порядка 104,85 тысячи рублей). Стоит отметить, что абсолютное лидерство по этому показателю они удерживали и в 2022 году.
Заметно в течение 2023 года выросла заработная плата у директоров ряда детских школ искусств. Например, директору ДШИ № 1 им. Ю. И. Янкелевича в среднем платили свыше 94 тысяч рублей, тогда как по итогам 2022 года речь шла в среднем о сумме около 56,8 тысячи рублей; заработная плата его коллеги из ДШИ № 2 им. А. А. Цыганкова выросла с 51 тысячи рублей до 85 тысяч рублей, то есть фактически на 40%, руководству «Детской художественной школы № 2» в среднем стали выплачивать около 90 тысяч рублей, зафиксирован рост почти в 27% или 23,7 тысячи рублей.
При этом замечены случаи резкого понижения заработной платы. Например, в 2022 году директору ДШИ № 5 полагалось около 82,5 тысячи рублей, тогда как год спустя — порядка 65,6 тысячи рублей.
В целом же среди директоров детских школ искусств Омска в 2023 году зафиксирован разброс размера заработной платы от 52 до 96 тысяч рублей.