Пермские власти согласовали паспорт новой поликлиники на Гайве

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт поликлиники в микрорайоне Гайва. Здание возведут по адресу: улица Писарева, 56.
Планируется разместить в помещении женскую консультацию, дневной стационар, кабинеты участковых-терапевтов и узких специалистов. Помимо того, появятся кабинеты лучевой диагностики, медицинской реабилитации, физиотерапии, процедурные помещения и административно-хозяйственная часть. Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену.
— Отделка фасада будет выполнена из фибрoцементных плит в бело-синих оттенках, с выделением первого этажа поликлиники панелями с линеарной природной фактурой с нависающим фризом. Вывеска поликлиники будет реализована в соответствии единым стилем, разработанным Минздравом России, — рассказали в пресс-службе мэрии.
Проектирование здания продлится до третьего квартала этого года. Сдать построенную поликлинику должны в 2026 году. Напомним, что ранее аукцион на возведение учреждения был размещен на сайте Госзакупок. Победителем в конкурсе стало ООО «Парма». Компания проведет работы за 555,6 млн рублей.