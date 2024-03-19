Пермские власти согласовали паспорт новой поликлиники на Гайве

Проектирование здания продлится до третьего квартала этого года. Сдать построенную поликлинику должны в 2026 году. Напомним, что ранее аукцион на возведение учреждения был размещен на сайте Госзакупок. Победителем в конкурсе стало ООО «Парма». Компания проведет работы за 555,6 млн рублей.