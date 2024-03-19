Омичей предупредили о подорожании молока и молочных продуктов

Цены на молоко и молочную продукцию в России к осени 2024 года могут вырасти на 7−9%. Об этом «Парламентской газете» рассказала кандидат экономический наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.