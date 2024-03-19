Омичей предупредили о подорожании молока и молочных продуктов

Цены на молоко и молочную продукцию в России к осени 2024 года могут вырасти на 7−9%. Об этом «Парламентской газете» рассказала кандидат экономический наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
По словам экономиста, инвестировавшие в расширение производства российские сыроделы столкнулись со снижением потребления сыра. Рост экспортных доходов может содержать увеличение цен на продукцию.
«В целом получается так, что основным фактором роста цен становятся сами покупатели: рост спроса на сыр в России снизит напряжение на рынке и стабилизирует цены», — уточнила Ольга Лебединская.