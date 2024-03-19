Мертвые души: откуда в квитанциях у алматинцев появились лишние жильцы

Таким образом, в рамках Соглашения первая актуализация в базе данных АО «АЛСЕКО» была проведена в январе 2024 года. Вторая актуализация была проведена в марте 2024 года. После интеграции данных ГБД ФЛ в марте, у некоторых жителей Алматы в квитанции АО «АЛСЕКО» по строке «Вывоз ТБО», по не известным причинам, отразились некорректные сведения о количестве человек, что повлекло жалобы от населения в адрес Товарищества", — ответили в компании, которая занимается сбором и вывозом мусора алматинцев.