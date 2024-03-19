Мертвые души: откуда в квитанциях у алматинцев появились лишние жильцы

С нового года жители Алматы стали замечать в своих квитанциях неверное число жильцов в собственной квартире. Алматинцы повсеместно стали делиться сообщениями и возмущаться в сети, что в квитанции АЛСЕКО в строке «Вывоз ТБО» указано несоответствующее действительности число проживающих. Там значится большее количество человек, чем проживает на самом деле.
Кроме того, соседи возмущаются в домовых чатах, что пенсионеры могут не заметить увеличения числа людей и заплатить за «мертвые души». Многие убеждены, что изменение в счете за коммунальные услуги на это и рассчитано, а виновники «появления обновленных данных» этим фактом пользуются.
Редакция обратилась за комментарием в Акционерное Общество «АЛСЕКО», которое формирует и распечатывает информацию по услугам в счетах на оплату коммунальных и иных услуг по городу Алматы.
Там нам сообщили, что неожиданные изменения в квитанциях произошли в связи с проведением «работы по актуализации численности постоянно и временно зарегистрированных граждан в Алматы», которые являются потребителями услуг по вывозу ТБО.
«В целях определения реальной нагрузки на инфраструктуру города и повышения дисциплины горожан по оплате услуг по вывозу твердых бытовых отходов, в январе 2024 года ТОО “АҚ Тәртіп” совместно с КГУ “Управление экологии и окружающей среды города Алматы”, КГУ “Управление цифровизации города Алматы” проведена работа по актуализации численности постоянно и временно зарегистрированных граждан в Алматы, являющихся потребителями услуг по вывозу ТБО».
Там также добавили, что сведения о количестве потребителей коммунальной услуги по строкам «Вывоз ТБО» ТОО «АҚ Тәртіп» вносятся исходя из информации, полученной от КГУ «Управление цифровизации города Алматы», по поручению ТОО «АҚ Тәртіп». А осуществляется согласно договоренностям между Управлением экологии и окружающей среды города Алматы«, Управлением цифровизации города Алматы и ТОО “АҚ Тәртіп”.
В «АЛСЕКО» также пояснили, каким образом формируется информация в квитанциях.
Компания, которая ежемесячно принимает от населения оплату коммунальных услуг по счетам-квитанциям, формирует и печатает счета на оплату коммунальных и иных услуг на основании договоров, заключенных с заказчиками.
Заказчиками в данном случае являются предприятия, оказывающие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Счет-квитанция составляется на основании предоставленной ими информации.
«Хотим отметить, что в соответствии с условиями заключенных договоров, заказчики несут полную ответственность за достоверность предоставленной ими информации и информации, присоединенной по их поручению».
В компании пояснили, что открытие лицевых счетов для населения и внесение информации по ним: подключение и отключение услуг, заключение каких-либо договоров, начисление сумм к оплате, учет оплаченных сумм или сумм задолженности по услугам, осуществление перерасчета по услугам, ведение информации по показаниям индивидуальных приборов учета, изменение ФИО, количества проживающих, площади и другое, «является исключительно прерогативой самих предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
«В счетах на оплату коммунальных и иных услуг для жителей Алматы формируется и печатается строка “Вывоз ТБО” ТОО “АҚ Тәртіп” на основании договора, заключенного между ТОО “АҚ Тәртіп” и АО “АЛСЕКО”, а также на основании предоставленной данным ТОО информации и информации, присоединенной по его поручению. При этом ответственность за данную информацию несет непосредственно ТОО “АҚ Тәртіп”.
В АЛСКО уточнили, что в случае несогласия с внесенными изменениями, потребителям рекомендуется обращаться в ТОО «АҚ Тәртіп» с заявлением и предоставлением подтверждающих документов для корректирования данных.
Редакция довольно долго пыталась связаться с организацией «АҚ Тәртіп». Это было сложно, потому что телефоны не отвечали, многие из номеров не работали. На это жалуются и алматинские потребители, которые также пытаются выяснить причину появления увеличенного числа жильцов в квитанции.
Но мы вышли на юриста компании, который на официальный запрос от редакции предоставил следующий ответ на сложившуюся ситуацию:
«Товарищество в квитанциях АО “АЛСЕКО” по своей услуге “Вывоз ТБО” пользуется данными Государственной базы данных “Физические лица”. Касательно отличия данных количества проживающих Товарищества и других поставщиков коммунальных услуг в квитанциях АО “АЛСЕКО”, необходимо обратиться непосредственно к самим поставщикам коммунальных услуг».
В компании отметили, что информация о количестве потребителей коммунальных услуг на лицевом счете обновляется (актуализируется) в базе данных АО «АЛСЕКО» на основании сведений о постоянно и временно зарегистрированных гражданах из государственной базы данных «Физические лица», которая является эталонной государственной базой, предоставляемых Управлением цифровизации.
«В целях исполнения требований подпункта 13) пункта 4 статьи 365 Экологического Кодекса РК, в рамках которого местные исполнительные органы районов, городов районного и областного значения, городов республиканского значения, столицы реализуют государственную политику в области управления коммунальными отходами посредством обеспечения доступа для организаций, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению, в том числе переработке, и удалению коммунальных отходов, к сведениям о регистрации населения в целях идентификации количества граждан, зарегистрированных по месту жительства, 26 октября 2023 года между КГУ “Управление экологии и окружающей среды города Алматы”, КГУ “Управление цифровизации города Алматы”, АО “АЛСЕКО” и Товариществом было заключено Соглашение о взаимопонимании.
По условиям Соглашения, информация о количестве потребителей коммунальных услуг на лицевом счете обновляется (актуализируется) в базе данных АО «АЛСЕКО» на основании сведений о постоянно и временно зарегистрированных гражданах из государственной базы данных «Физические лица», которая является эталонной государственной базой (ГБД ФЛ), предоставляемых Управлением цифровизации.
Таким образом, в рамках Соглашения первая актуализация в базе данных АО «АЛСЕКО» была проведена в январе 2024 года. Вторая актуализация была проведена в марте 2024 года. После интеграции данных ГБД ФЛ в марте, у некоторых жителей Алматы в квитанции АО «АЛСЕКО» по строке «Вывоз ТБО», по не известным причинам, отразились некорректные сведения о количестве человек, что повлекло жалобы от населения в адрес Товарищества", — ответили в компании, которая занимается сбором и вывозом мусора алматинцев.
Также в «АҚ Тәртіп» попросили жителей Алматы, которые обнаружили в квитанции недостоверную информацию о количестве человек по услуге «Вывоз ТБО», обратиться к поставщику услуг ТОО «АҚ Тәртіп», по адресу: мкн. Коктем-2, дом 2, либо направить обращение на электронную почту: info@tartyp.kz.
Также указали номер многоканального телефона, по которому алматинские потребители могут попробовать дозвониться: 344−19−18, а также мобильный: +7 777 779 2926 (бизнес аккаунт WhatsApp), +7 771 936 5276 (многоканальный).
Тем временем в Сети распространяют видео, на котором в Алматы люди уже собираются в огромные очереди у здания компании по услугам вывоза мусора. Все они пришли сюда для того, чтобы исключить из своих квитанций ошибочно «прописанных» жильцов.
В Управлении экологии и окружающей среды Алматы объяснили ситуацию тем, что в процессе проведения актуализации базы потребителей АО «АЛСЕКО» произошли технические неполадки, вследствие чего у некоторых жителей Алматы в квитанциях за услуги «Вывоз ТБО» отразились некорректные сведения о количестве пользователей услуг.
«В настоящее время актуальные данные предоставлены в АО “АЛСЕКО”, ведется корректировка счетов. Актуализированные данные будут выставлены в квитанциях следующего месяца, с перерасчетом оплаты для жителей».
Редакция будет следить за ситуацией и соответствующим образом информировать общественность.