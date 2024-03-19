В районе Раменки построят центр дополнительного образования

Договор аренды земли с инвестором заключили на пять лет. За это время он должен построить и открыть центр дополнительного образования, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Кроме помощи детям, специалисты планируют использовать его как площадку для обмена опытом с коллегами из других образовательных организаций.