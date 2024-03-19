В районе Раменки построят центр дополнительного образования

Город без торгов предоставил инвестору в аренду участок площадью 0,46 гектара для строительства центра дополнительного образования. Объект возведут в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
«Город заключил с благотворительным фондом договор аренды земельного участка в Раменках общей площадью 0,46 гектара для реализации масштабного инвестиционного проекта — строительства центра дополнительного образования. В нем будут оказывать комплексную помощь в обучении и социализации воспитанникам центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ. Общая площадь комплекса превысит четыре тысячи квадратных метров», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Объект возведут для АНО «Центр равных возможностей для детей-сирот “Вверх”». Он расположится по адресу: улица Раменки, владение 4.
Договор аренды земли с инвестором заключили на пять лет. За это время он должен построить и открыть центр дополнительного образования, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Кроме помощи детям, специалисты планируют использовать его как площадку для обмена опытом с коллегами из других образовательных организаций.
Здание будет двухэтажным. На подземном уровне оборудуют складские и технические помещения, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Работы планируется начать в марте этого года после получения соответствующих документов. Строительство продлится до третьего квартала следующего года», — отметил Андрей Бочкарев.
Центр «Вверх» с 2010 года проводит ежедневные занятия по программе средней школы. Кроме того, специалисты оказывают поддержку в подготовке к самостоятельной жизни и трудоустройству для выпускников центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ, а также жителей двух социальных домов. Программа включает образовательные курсы, тьюторское сопровождение, психологическое консультирование и помощь в развитии социальных навыков.
Новое здание позволит расширить деятельность организации. В центре будут оборудованы швейная, гончарная и столярная мастерские, пекарня, компьютерные классы, зал для йоги и многое другое.
Масштабные инвестиционные проекты направлены на инфраструктурное развитие городских территорий, увеличение количества рабочих мест и рост инвестиций в экономику столицы. Для таких объектов город выделяет землю без проведения торгов. МаИП могут стать производственные, инновационные предприятия, спорткомплексы, социальные и транспортные объекты.
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