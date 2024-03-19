В Беларуси с этого года очередники смогут купить уже готовое жилье

Таким образом, пояснили в министерстве, очередники получат возможность купить уже готовые квартиры с отделкой, а не вступать в строительство на различных его этапах. Граждане освобождаются от участия в инвестиционном процессе строительства, в то время, как при долевом строительстве жилья либо в составе организаций застройщиков гражданин вовлечен в этот процесс с самого начала и «находится в жестких условиях сопровождения всего хода строительства объекта».