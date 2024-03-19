В Беларуси с этого года очередники смогут купить уже готовое жилье

Как рассказали в главном управлении строительства и жилищной политики Минстройархитектуры, принцип строительства такого жилья предусматривает централизованное льготное кредитование государственных заказчиков.
«Льготный кредит изначально выдается не гражданину, а госзаказчику под 2% годовых в пределах сметной стоимости строительства жилого дома».
За эти средства жилье строят, а потом передают гражданам по договорам купли-продажи.
Таким образом, пояснили в министерстве, очередники получат возможность купить уже готовые квартиры с отделкой, а не вступать в строительство на различных его этапах. Граждане освобождаются от участия в инвестиционном процессе строительства, в то время, как при долевом строительстве жилья либо в составе организаций застройщиков гражданин вовлечен в этот процесс с самого начала и «находится в жестких условиях сопровождения всего хода строительства объекта».
Очередникам будут предлагать квартиры в конкретных жилых домах по уже сформированной стоимости. Граждане, имеющие право на получение господдержки, будут выкупать построенные квартиры с использованием кредитов в рамках указов президента от 06.01.2012 № 13 либо от 04.07.2017 № 240 в порядке и на условиях, установленных в этих указах.
Пока стройка завершается, очередники смогут определиться с объемом кредита и суммой собственных средств на покупку жилья. К моменту ввода дома в эксплуатацию очередник должен принять решение, заключает он договор купли-продажи квартиры или нет. В случае отказа он остается в очереди нуждающихся дальше и ждет следующего предложения.
Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос, что в случае отказа очередников-льготников от покупки такого жилья оно будет продаваться очередникам, не имеющим права на господдержку, с использованием ими ипотечных кредитов, и юридическим лицам с привлечением ими собственных средств и кредитов банков для последующего предоставления по договорам найма арендного жилья.
Квартиры, не проданные в доме в течение 4-х месяцев после окончания строительства, будут выкупать исполкомы за бюджетные средства, а затем переводить их в арендное жилье, социальное либо продавать на аукционах.