В Узбекистане отменяется госмонополия на поставку газа

Пункт 32 цели 52 плана практических мероприятий госпрограммы на текущий год предусматривает отмену монополии на поставку природного и сжиженного газа потребителям республики, а также привлечение частного сектора и внедрение рыночных принципов в поставке и учете энергоресурсов.
В апреле соответствующие ведомства должны утвердить регламент передачи распределительных сетей в частную собственность. Летом должны определить пилотные проекты на 2024−2025 годы, а также начать переговоры о передаче потенциальным компаниям конкретных участков сети.
Напомним, что согласно госпрограмме, в Узбекистане ученики будут сами решать, какой инвентарь покупать для школы. Также в стране планируется ввести единый лицевой счет для оплаты всех коммунальных услуг.