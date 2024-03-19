Эксперты назвали отрасль с самой высокой зарплатой в Пермском крае

Самой высокодоходной в Пермском крае стала работа не в нефтяных компаниях и не на оборонных комплексах, а в химической промышленности. Такие данные предоставляет РИА Новости в исследовании за 2023 год.
Средняя зарплата пермяков, трудоустроенных в данной отрасли, составила 78 тысяч рублей. В общем рейтинге Прикамье расположилось на 40-м месте по размеру зарплат.
В тройку лидеров вошли Москва, Сахалинская область и Ямало-ненецкий автономный округ. В этих регионах средняя зарплата в самых высокооплачиваемых сферах составляет 220−256 тысяч рублей в месяц. В топе аутсайдеров Калмыкия, Мордовия, Псковская и Ивановская области с зарплатами менее 50 тысяч рублей на госслужбе.