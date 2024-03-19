Казахстанцы снова переходят с наличности на мобильные переводы, заявили в Минфине

«У нас такого никогда не было. То есть ситуация сегодня стабилизировалась, мы говорили с банками — люди обратно переходят на мобильные переводы. За январь месяц у нас зарегистрировались порядка 75 тысяч индивидуальных предпринимателей. Если ранее у нас регистрировались порядка 2−3, то сейчас в январе — 75 тысяч, за февраль — порядка 70 тысяч ИП. То есть идет легализация и вывод из тени тех людей, которые были там. И мы эту работу будем продолжать», — добавил глава Минфина.