В Узбекистане частные СМИ будут помогать органам внутренних дел

ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. В Узбекистане частные средства массовой информации будут безвозмездно помогать органам внутренних дел. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Закон «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование правовых основ деятельности по борьбе с преступностью».
Согласно изменениям и дополнениям, внесенным в закон «Об органах внутренних дел», отныне сотрудники внутренних дел вправе безвозмездно использовать возможности также и частных СМИ (ранее — только государственных) в целях установления обстоятельств преступлений, установления и розыска лиц, совершивших преступления, а также розыска лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или без вести пропавших.
Вместе с тем в закон «Об оперативно-розыскной деятельности» внесены дополнения, которые дают право проводить оперативно-розыскные мероприятия с применением ИКТ, в том числе в киберпространстве и (или) с использованием его возможностей.
Кроме того, дополнением в закон «О порядке отбывания административного ареста» устанавливается возможность проводить оперативно-розыскные мероприятия в спецприемниках. Данная мера направлена на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявления, установления и розыска лиц, причастных к подготовке и совершению преступления.