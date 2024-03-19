В Узбекистане частные СМИ будут помогать органам внутренних дел

Согласно изменениям и дополнениям, внесенным в закон «Об органах внутренних дел», отныне сотрудники внутренних дел вправе безвозмездно использовать возможности также и частных СМИ (ранее — только государственных) в целях установления обстоятельств преступлений, установления и розыска лиц, совершивших преступления, а также розыска лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или без вести пропавших.